Soruşturma dosyasına iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah ulaştı. Yer alan bilgilere göre; Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bir firma tarafından yapılan süsleme ve ışıklandırma çalışmaları 28 Ekim tarihinde tamamlanarak hizmete sunuldu. Ancak, yapımı biten bu işin ihalesinin 31 Aralık 2024’te, yani iş bittikten tam iki ay sonra gerçekleştirildiği belirlendi. Skandalın resmiyet kazandığı sözleşme imza tarihinin ise 15 Ocak 2025 olduğu saptandı.

AHMET AKIN HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

2 milyon TL bedelli ihalede usulsüzlük olduğunu fark eden AK Parti Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin, durumu yargıya ve bakanlığa taşıdı. Şahin, işin ihale ve sözleşme süreçlerinden aylar önce bitirilmiş olmasının kamu ihale kanununa açıkça aykırı olduğunu savundu.

Şahin’in suç duyurusunu ve sunduğu belgeleri inceleyen İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma izni verdi.

MANSUR YAVAŞ'A DA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, 2023'te Karabük'teki seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait araçların kullanıldığı iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.