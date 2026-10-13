Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği, palamut avcılığına 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar geçici olarak ara verilmesini talep etti. Bu sezon denizlerde son yıllarda görülmemiş bir palamut bolluğu yaşanıyor; yoğun avcılık nedeniyle piyasaya arz artışı balık fiyatlarını düşürdü.

Birlik, düşen fiyatların balıkçıların ekonomik kayıp yaşamasına ve sektörün sürdürülemez bir kısır döngüye girmesine neden olduğunu belirtti.

Bu sezon yaşanan palamut bolluğu nedeniyle fiyatların düşmesi, balıkçılardan dikkat çeken bir çağrı gelmesine neden oldu. İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği'nin yaptığı ortaya çıkan çağrıda, balıkçıların ekonomik kayıp yaşadığı belirtilerek palamut avcılığına geçici olarak ara verilmesini istendi. Balık fiyatlarının düşmesinin gerekçe gösterildiği duyuru, tüketicilerin uygun fiyatlı balığa erişimi açısından da dikkat çekti.

PALAMUT BOLLUĞU FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği, bu sezon denizlerde son yıllarda görülmemiş bir palamut bolluğu yaşandığını belirterek üyelerine yönelik bir duyuru yayımladı. Birlik, yoğun avcılık nedeniyle piyasaya sunulan palamut miktarının arttığını, bunun da fiyatların düşmesine ve balıkçıların ekonomik kayıp yaşamasına yol açtığını savundu.

BALIKÇILARA AVLAMAYIN ÇAĞRISI

Birlik tarafından yayımlanan ve 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar avcılığa ara verilmesini isteyen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu av sezonunda Allah'ın bereketiyle denizlerimizde son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir palamut bolluğu yaşanmaktadır. Ancak yoğun avcılık nedeniyle piyasaya arz edilen palamut miktarının artması, balık fiyatlarının düşmesine ve balıkçılarımızın ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

Balıkçılarımız, düşen fiyatlar karşısında kayıplarını telafi edebilmek amacıyla daha fazla avlanmakta; artan av miktarı ise fiyatları daha da düşürerek sektörümüzü ekonomik açıdan sürdürülemez bir kısır döngüye sürüklemektedir.

Denizlerimizin bereketinin ekonomik kayba dönüşmemesi, piyasa dengesinin yeniden sağlanması ve balıkçılarımızın alın terinin karşılığını bulabilmesi amacıyla;

Bu gece saat 00.00'dan itibaren, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 08.00'e kadar palamut avcılığına geçici olarak ara verilmesi yönündeki talebimize tüm sektörümüzün uymasını talep ediyoruz.

Bu geçici uygulamanın hayata geçirilmesinin, balıkçılarımızın ekonomik kayıplarının azaltılması ve piyasanın yeniden dengelenmesi açısından önemli olduğuna inanıyoruz.

Amacımız avcılığı durdurmak değil, denizlerimizin bereketini koruyarak balıkçılarımızın emeğinin karşılığını almasını sağlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TÜKETİCİ İÇİN UCUZLUK, BALIKÇI İÇİN KAYIP

Duyuruda palamut bolluğunun fiyatları düşürmesi, balıkçıların ekonomik kayıplarının temel nedenlerinden biri olarak gösterildi. Balık fiyatlarındaki gerileme tüketiciler için daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkânı sunarken, birlik yönetimi artan arzın balıkçıların gelirlerini olumsuz etkilediğini belirtti.