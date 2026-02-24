Sinoplu balıkçılardan ramazan ayında kıyma alamayan vatandaşlara balık yiyin önerisi geldi. Balıkçı İbrahim Gündoğdu, kıymanın kilosunun 900, hamsinin kilosunun ise 150 lira olduğuna işaret ederek, yurttaşlara balık yemelerini tavsiye etti.

Gündoğdu, "Protein burada. 250 liraya mezgit var, tirsi balıklarımız var. Örneğin 120 lira kilosu. Bir kilosuyla 3 kişi doyar. Balık sezonumuz ağır, çok bir hareketlilik yok. Ama vatandaşın eğilimi genelde ucuz balığa. İstek var ama maddiyattan biraz çekimserlik var. Yeteri kadar değil. İnsanlar istediğini alamıyor. Örneğin ben barbun yemek istiyorum, kilosu 500 lira, alamıyorum. Onun yerine hamsi, mezgit veya tirsi alıyorum. Örneğin somon alıyorum yerine. Et pahalı, kıyma pahalı. Gelsin vatandaşımız hamsi yesin, balık yesin, mezgit yesin. Bugün hamsiyse yarın mezgit, ertesi gün tirsi, ertesi gün levrek gibi” diye konuştu.

'100 LİRAYA 4-5 KİŞİNİN KARNI DOYUYOR'

Sinoplu balıkçı Güven Karabulut da, “Balıkçılık sezonu bu sene geçen seneye nazaran biraz kıt geçti. Hamsi sezonu bitti. Şu anda 1 kilo tatlı alsanız bin lira, 1 kilo kıyma alsanız 800 lira, bin lira arası. Balık da et yerine geçtiği için 100 liraya, 150 liraya herkes doyuyor. 1 kilo balık alıyorsunuz. Bir çorba, bir salata. 4 kişinin, 5 kişinin karnı doyuyor” dedi.

Balıkçı Erdoğan Doğan ise, “Kıymanın kilosu ramazanda bin lira. Hamsi 100 lira, 150 lira. Vatandaşlar çorba yapsınlar, bol bol balık yesinler. Kıyma fiyatı arttı. Alan var, alamayan var. Allah milletin yardımcısı olsun. Yine en güzel hamsi 100 lira, 150 lira” diye konuştu.