Bursa Büyükşehir Belediyesi, artan girdi maliyetleriyle mücadele eden üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla başlatılan yüzde 100 hibeli mazot desteği uygulamasından artık balıkçılar da yararlanabilecek.

BALIKÇILAR DA DESTEK KAPSAMINA ALINDI

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Mazot Desteği” projesi üreticilerden yoğun ilgi görürken, denize açılan balıkçılar için de önemli bir adım atıldı.

Proje kapsamında balıkçılara 5 bin TL tutarında mazot desteği sağlanacak.

Destekten yararlanmak isteyen balıkçılar, 1 Mart 2026 tarihine kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, zor şartlar altında avcılık yapan balıkçılar için mazot desteğinin büyük önem taşıdığını söyledi. Dalarel, destek nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.