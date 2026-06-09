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Türkiye'de faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçılar, avladıkları ürünlerin sevki sırasında ödemek zorunda oldukları Balık Nakil Belgesi ücretlerine tepki gösteriyor.

Balıkçılar, her av ürünü için ayrı ayrı alınan belge ücretlerinin özellikle küçük teknelerle geçimini sağlayan üreticiler üzerinde ciddi bir mali yük oluşturduğunu belirtiyor. Artan maliyetlerin yalnızca balıkçıları değil, tüketicileri de etkilediğini ifade eden sektör temsilcileri, bu giderlerin balık fiyatlarına yansıdığını savunuyor.

Ülkemizde küçük ölçekli balıkçıların en büyük belası avladıkları her ürün için Balık Nakil Belgesi ücreti ödemesi.



Bu gereksiz yüksek fiyat biz balıkçıları tüketti artık. Son tüketici halkın daha pahalıya balık tüketmesinede sebep oluyor.



Herkes yayınlasın lütfen.

Kaldırılmalı… pic.twitter.com/c3Z6tevblg — İstanbul Boğaz Balıkçısı (@BogazKc) June 9, 2026

Konuya ilişkin yapılan çağrılarda, Balık Nakil Belgesi uygulamasının gözden geçirilmesi ve yüksek olduğu öne sürülen ücretlerin düşürülmesi ya da tamamen kaldırılması talep edildi.

Küçük ölçekli balıkçılar, artan maliyetler nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlandıklarını belirterek yetkililerden düzenleme beklediklerini dile getirdi. Balıkçılar, mevcut uygulamanın hem sektördeki üreticileri zor durumda bıraktığını hem de vatandaşın daha yüksek fiyatlarla balık tüketmesine neden olduğunu öne sürüyor.