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Kaynak: AA / DHA / İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Abdullah Yanık için başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.

Çevriksu Mahallesi'nde bulunan Malabadi Çayı'na balık tutmaya giden Abdullah Yanık'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, ANDA ile Diyarbakır ve Batman'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, çay kenarında Yanık'a ait olduğu belirlenen bisiklet ile olta bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Akşam saatlerinde hava koşulları nedeniyle çalışmalarına ara veren ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Malabadi Çayı ve çevresinde yeniden arama çalışmalarına başladı.

Kayıp vatandaşa ulaşmak için bölgede kapsamlı arama ve kurtarma faaliyetleri sürerken, ekipler çay çevresindeki alanlarda ve su içinde detaylı inceleme yapıyor. Arama çalışmalarının sonuçlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.