Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay sabah saat 06.00 civarında Kozlu’ya bağlı Ilıksu mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 64 yaşındaki Yaşar Y., yanında bulunan bir kişiyle birlikte kayalık alanda balık avladığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Zorlu arazi koşulları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılması güç olan Yaşar Y., ekiplerin çalışmasıyla düştüğü noktadan kurtarıldı. Tahliyenin hızlandırılması için o sırada denizden geçen bir balıkçı teknesi durdurularak kaptandan yardım istendi.

Tekneye alınan yaralı, deniz yoluyla Kozlu Limanı’na götürüldü. Limanda hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yaşar Y., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede yapılan kontrollerde kolunda kırık tespit edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.