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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kozlu ilçesinde yaşayan Erdin Yılmaz, dün Ilıksu mevkisine balık tutmak için gitmek üzere evinden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, jandarma ekipleri ise karada arama çalışması başlattı.

BALIKÇILIK MALZEMELERİ KAYALIKLARDA BULUNDU

Arama çalışmaları sırasında Yılmaz'ın kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemeler tespit edildi. Yılmaz'ın aracı da bölgeye yakın bir noktada park halinde bulundu. Ekiplerin deniz ve karadaki arama çalışmaları sürüyor.