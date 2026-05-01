Balık tezgahlarının bereketi kış aylarını aratmıyor

Bu da arz-talep meselesi. Sardalya da kilosu 250 liradan alıcı buluyor. İstavritin biraz irisi ise kilosu 300 lira. Zargana, mezgit ve Karadeniz mezgiti de kilosu 500 lira ama onlar yine trolle yakalanan balık olduğu için fiyatları bu şekilde. Çupra ve levreklerin fiyatları aynı. Somon 450 liraydı, 400 liraya düştü. Bu mevsimin balıkları var. Mesela isparoz 300 lira. Bu mevsimde yenmesi gereken, sürekli bu dönemde çıkan çok lezzetli balıklarımız var; isparoz, izmarit, mercan, kefal gibi. Bakın eşkina da orijinal deniz balığıdır, kilosu 550 lira. Lezzetine doyamazsınız. Karadeniz'in meşhur balığıdır ama Ege'de, İzmir'de ve Marmara'da da çıkar."