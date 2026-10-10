İnebolu’da balıkçı tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Bu yıl denizlerde bol miktarda avlanan palamut, fiyatlara da yansıdı.

Balık tezgahlarında ucuzluk rüzgarı: Palamut 40 liradan satışta - Resim : 1

İnebolu’da kiloluk palamutların tanesi 40 liraya kadar geriledi. Uygun fiyatıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği palamut, balık tezgahlarının da en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor.

Tezgahlarda palamut bolluğu: Fiyatı 100 TL'ye düştüTezgahlarda palamut bolluğu: Fiyatı 100 TL'ye düştüGündem

İnebolu’da balıkçılar, sezonun bereketli geçmesinin hem tezgahlara hem de vatandaşların mutfağına olumlu yansıdığını belirtti.