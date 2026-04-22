Sakarya Nehri'ne akrabasıyla birlikte balık tutan yabancı uyruklu çocuk, oltaya takılan balığı almak isterken beline bağladığı ipin kopması neticesinde nehre düşerek kayboldu.

Olay, dün Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ahmet İdris ve bir akrabası, Sakarya Nehri kenarında balık tuttuğu esnada oltalarına takılan balığı nehirden çıkartmak için İdris'in beline ip bağlayıp suya indi. Balığı sudan çıkartmak için çabalarken nehrin sert akıntısı İdris'in beline bağladığı ipi koparttı.

Nehrin akıntısına kapılan İdris, kısa süre içerisinde gözden kayboldu. Akrabası durumu anlatmak için o sırada iş yerinde çalışan İdris'in ağabeyinin yanına koştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Dün öğle saatlerinde başlayan bot ve drone destekli arama çalışmalarına, havanın kararması ile ara verilmişti.

Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan geniş çaplı arama çalışmaları 3 araç, 1 bot, 7 personellik AFAD ekibi, 2 araç, 1 bot 5 personellik JAK ekibi, 1 araç 5 personellik Kocaeli Deniz Polisi, 1 araç, 1 bot, 2 personellik Sakarya İtfaiye ekibi ve 2 araç, 2 bot, 4 dron, 14 personellik STK ekipleri ile kaybolan çocuk su altı ve su üstünde didik didik aranıyor.

İdris'in ağabeyi, ekiplerin yanında bekleyerek kardeşinin bulunacağı anı gözlüyor. Nehirde kaybolan İdris'in babasının Almanya'da olduğu öğrenildi.

"KARDEŞİM BALIĞI ALMAK İSTEDİ, İP KOPUNCA NEHRE DÜŞTÜ VE GİTTİ"

Olayın detaylarını ise arama çalışmalarının devam ettiği ikinci günde kardeşinden iyi bir haber almak isteyen ağabeyi anlattı. Ağabey Abdulkerim İdris, "Benim akrabam ile kardeşim balık tutmaya gittiler. Nehirde tuttukları balığı almak için vücutlarına ip bağlayıp kardeşim suya girdi. Benim kardeşim suya girdiğinde batıp çıkmış ve sonrasında ip kopunca kaybolmuş.

Akraba gelerek kardeşimin suya düştüğünü söyledi. Bende hemen düştükleri yere gelerek sağa sola baktım ama göremedim. Babam Almanya'da ben tek geldim bölgeye. Ekipler geldi arıyorlar Allah razı olsun. Kardeşim balığı almak istedi, ip kopunca nehre düştü ve gitti" dedi.