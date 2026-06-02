Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Balık Gölü'nde tekneyle açıldıktan sonra kaybolan 27 yaşındaki Özcan Artan'dan acı haber geldi. Genç adamın cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 18 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından gölde bulundu.

Olay, 1 Haziran günü saat 15.45 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, bir kişinin tekneyle göle açıldığı, bir süre sonra ise teknenin sahilden uzakta boş halde görüldüğü bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA TAKVİYE EKİPLER KATILDI

AFAD, UMKE, sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin başlattığı çalışmalara Van'dan gelen dalgıç ekipleri de destek verdi. Dron, bot ve su altı tarama ekipmanlarının kullanıldığı çalışmalara gece saatlerinde takviye ekipler de dahil edildi.

İki gün boyunca sürdürülen arama faaliyetlerinde toplam 52 personel görev aldı. Çalışmalarda 7 araç, 3 bot, 1 dron ve 2 arama köpeği kullanıldı.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda Balık Gölü'nde bir erkek cesedi bulundu. Kimlik tespit çalışmalarında cesedin kayıp olarak aranan Özcan Artan'a ait olduğu belirlendi.

Artan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.