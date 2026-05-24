Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Giresun’da balık avlamak için dereye giren amca ile yeğeni yükselen suyun ortasında kaldı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık avlamak amacıyla Yağlıdere Deresi’ne giren amca Sedat Çelik (54) ile yeğeni Sedat Çelik (24), su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı.

YEĞENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarında sürdürülen çalışmalar sonucunda 24 yaşındaki Sedat Çelik’in cansız bedenine ulaşıldı.

İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmaların ardından sudan çıkarılan genç, Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Yetkililer, su debisinin yüksek olması ve hava koşullarının elverişsizliği nedeniyle kayıp olan amca Sedat Çelik’i arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla devam edileceğini bildirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.