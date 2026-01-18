Çorum’un Başpınar Köyü’nden çıkan sıra dışı bir başarı öyküsünü beyaz perdeye taşıyan belgesel, 25 farklı festivalde izleyiciyle buluşarak dünya çapında geniş bir kitleye ulaştı. Anadolu’nun küçük bir köyünden Devlet Opera ve Balesi sahnelerine uzanan 13 baletin gerçek yaşam hikâyesini etkileyici bir anlatımla aktaran yapım, kısa sürede katıldığı festivallerden çok sayıda ödülle dönerek 2025’in en dikkat çeken kısa belgeselleri arasına adını yazdırdı. Filmin elde ettiği ödül ve gösterim verileri araştırmacı Hayri Çölaşan tarafından derlendi.

Yoksulluk, toplumsal önyargılar ve zorlu yaşam koşulları karşısında sanatla var olmanın mümkün olduğunu gözler önüne seren “Baletler Köyü”, pek çok prestijli festivalden önemli başarılarla döndü. Yapım; Yunanistan Uluslararası Film Festivali’nde Onur Ödülü, Makedonya Sanat Film Festivali’nde En İyi Kısa Belgesel, 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde En İyi Kısa Belgesel, Karadağ MOD Fest Podgorica’da En İyi Film ve Düzce Konuralp Film Festivali’nde belgesel dalında ikincilik ödülüne layık görüldü.

Uluslararası festival yolculuğunu sürdüren belgesel; ABD’de Cranford Film Festivali, Authentic Global Film Awards ve Emberlight International Film Festival, Fransa’da SEE Film Festival resmi seçkilerinde yer alırken, Arnavutluk’taki Tirana Mediterranean Film Festival’de finalist olmayı başardı.

Filmin gördüğü ilgiyi değerlendiren yönetmen Fatih Diren, yapımın yalnızca Türk sinemasını değil, Anadolu’dan çıkan samimi ve ilham verici hikâyeleri de dünya sahnesine taşıdığını vurguladı. Diren, “Film Çorum’un, Başpınar Köyü’nün ve ülkemizin adını uluslararası alanda duyurdu. Rusya’daki gösterimlerde izleyicilerin ‘Bu gerçekten yaşanmış bir hikâye mi?’ diye sorması bizi çok etkiledi. Hikâye izleyenleri derinden etkiliyor,” dedi.

Belgeselin elde ettiği bu başarı, aynı hikâye evreninde uzun metrajlı kurmaca bir film projesinin de gündeme gelmesini sağladı. Diren, belgeselde anlatılan gerçek yaşam öykülerinden ilhamla dramatize edilmiş bir sinema filmi çekmeyi hedeflediklerini belirterek, bu projenin güçlü bir bütçe ve yapımcı desteği gerektirdiğini, hikâyeye inanan yapımcılarla iş birliği yapmaya açık olduklarını ifade etti.