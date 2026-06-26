Kaynak: Haber Merkezi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtları, mali analiz raporları ve HTS incelemeleri doğrultusunda, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K., İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır’ın da bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

25 Haziran günü gerçekleştirilen gözaltından sonra Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit’in emniyette işlemlerinin sona ermesinin ardından serbest bırakıldı.

'FİİLEN SUÇ GEREKTİRECEK BİR ŞEY YOKTU'

Yiğit'in annesi Meryem Yiğit, yaşadıklarıyla ilgili Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Ortada suç teşkil edecek herhangi bir durumun bulunmadığının altını çizen Yiğit, sürecin devam ettiğini belirterek, "Süreç devam ediyor. En kısa sürede çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

'SADECE SEÇİM KAMPANYASI İÇİN GÖNDERİLEN KUMANYALARDI'

İddialara konu olan para yardımının seçim döneminde sandık görevlileri için gönderilen kumanyalar olduğunu ifade eden Yiğit, "Fiilen suç gerektirecek bir şey yoktu. Sadece seçim kampanyası için zor durumda olan belediyelere gönderdiğiniz kumanya ücretleriydi. Bunu seçime iki gün kala göndermiştik. Sandık görevlilerine yemek içindi, birkaç ilçe içindi" sözlerini sarf etti.

Söz konusu paranım amacının anlaşıldığını belirten Yiğit, "Hiçbir ilgimizin olmadığı, tamamen kumanya yardımı olduğunu anladılar ve serbest bırakıldım. Sadece ifademe başvurdular" ifadelerini kullandı.