Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Olay, İnegöl ilçesi Boğazköy Barajı’nda oldu. Celal Çetin, barajda suların çekilmesiyle oluşan balçık alanda bir leyleğin mahsur kaldığını gördü. Çizmesini giyerek balçık alana giren Çetin, leyleği dikkatli bir şekilde kurtardı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bacağından yaralandığı belirlenen leylek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi. Leylek tedaviye alındı.