Kaynak: İHA

Adana'da Çukurova Üniversite Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, yaklaşık yedi ay önce gerçekleştirdikleri bir günlük iş bırakma eyleminde dile getirdikleri sorunların çözüme kavuşmaması nedeniyle bu kez üç günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Üniversite hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları adına basın açıklamasını asistan doktor Hakan Tokyay yaptı. Tokyay, sağlık çalışanlarının uzun süredir ödeme gecikmeleri, çalışma şartların ve deprem sonrası oluşan fiziki yetersizlikler nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığını söyledi.

'ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ÇÜRÜMEYE TERKEDİLMEMELİ'

Yaklaşık yedi ay önce bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Tokyay, o dönemde dile getirdikleri sorunların büyük bölümünün çözüme kavuşturulmadığını belirterek, "Taleplerimizin karşılık bulmaması nedeniyle bugün itibarıyla üç günlük iş bırakma eylemimizi başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Amaçlarının vatandaşları mağdur etmek olmadığını vurgulayan Tokyay, sağlık çalışanlarının gecesi gündüzü olmadan, bayram ve tatil demeden fedakarca görev yaptığını ancak artık tükenme noktasına geldiklerini ifade etti. Tokyay, ayın 15'inde yatırılması gereken taban ödemelerin geciktiğini, nöbet ücretlerinin zamanında ödenmediğini ve son iki aydır teşvik ödemelerinin yapılmadığını belirterek, "Hiçbir çalışan emeğinin karşılığını alıp alamayacağını düşünerek çalışmak zorunda bırakılmamalıdır. Ancak bugün bizler kredi kartı ödemelerimizi, kredilerimizi ve temel ihtiyaçlarımızı planlamakta güçlük çekiyoruz" diye konuştu. Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hastanedeki belirsizliğin sürdüğünü ifade eden Tokyay, hasarlı alanlar, yetersiz çalışma şartları ve fiziki eksikliklerin hem çalışanları hem de hastaları olumsuz etkilediğini, bazı birimlerde hekimlerin kullanabileceği uygun çalışma alanlarının dahi bulunmadığını kaydetti. Sağlık çalışanlarının emeğine değer veren, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi talep ettiklerini dile getiren Tokyay, üniversite hastanelerinin çürümeye terk edilmemesi gerektiğini söyledi.

TALEPLER SIRALANDI

Sağlık çalışanlarının taleplerini sıralayan Tokyay, nöbet ücretleri ve taban ödemelerin düzenli ve gecikmeksizin ödenmesi, döner sermaye ödemelerinin adil ve şeffaf hale getirilmesi, deprem sonrası hasarlı alanların kalıcı olarak onarılması, insani çalışma şartlarının sağlanması, yabancı statüsündeki sağlık çalışanlarının maaş mağduriyetlerinin giderilmesi ve üniversite hastanelerine gerekli mali desteğin sağlanmasını istedi. Tokyay, "Amacımız hastalarımızı mağdur etmek değildir. Sesimizi duyurmak ve sorunlarımıza kalıcı çözümler üretilmesini sağlamaktır. Onkolojik hastalarımızın ve acil hastalarımızın tedavileri ile ameliyatları bu süreçte aksamadan devam edecektir. Ancak taleplerimiz karşılık bulmadığı takdirde demokratik ve meşru haklarımızı kullanmaya, iş bırakma eylemlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.