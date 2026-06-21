Eşiyle birlikte balayı için Fethiye’ye giden Sarıefe, 9 Haziran’da yüksek bir noktadan denize atladı. Atlayış sırasında boynundan ağır yaralanan damat, olayın ardından hastaneye kaldırıldı.
12 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Sarıefe, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Sarıefe’nin cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesine getirildi. Kütük Minare Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından damat, Alaşehir Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.
Cenazeye ailesi, yakınları ve sevenleri katılırken, genç yaşta gelen ölüm büyük üzüntü yarattı.