Bal neden bozulmuyor? Binlerce yıl dayanmasının ardındaki sır ortaya çıktı

Bu mekanizma, tuzun eti korumasına benzer bir etki gösteriyor. Şeker yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle bal, adeta kendi kendini koruyan bir gıda gibi davranıyor. Bu nedenle geçmiş dönemlerde bal yalnızca bir besin olarak değil, yaraların tedavisinde ve koruyucu amaçlarla da kullanılmıştır. Antik Mısır, Yunan ve Roma tıp metinlerinde balın yaralara uygulanmasından söz edilmesi de bu özelliğiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.