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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bakraz Atatürk Kitaplığı, gönülden verilen emeklerin ve sivil toplum dayanışmasının güzel bir örneği olarak kapılarını kitapseverlere açtı.

Deniz Astsubayı Emeklisi Gazi Can ve eşi Yeşim Hanımın hayali, Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Bakraz (Günyurdu) Köyünde sivil toplum kuruluşlarının desteği ve gönüllülerin katkılarıyla gerçeğe dönüştü.

Bir hayalin kitaplarla, emekle ve dayanışmayla buluştuğu Bakraz Atatürk Kitaplığı, yalnızca bir kütüphane değil; çocukların ve gençlerin kitapla tanışacağı, insanların bir araya gelerek okuyacağı, düşüneceği ve paylaşacağı bir kültür yuvası olma hedefi taşıyor.

Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının güç birliği ve gönüllü katkıları önemli bir rol oynadı. Farklı kurum ve kişilerin aynı amaç etrafında bir araya gelmesi, dayanışmanın neleri başarabileceğini bir kez daha gösterdi.

Açılışın ardından yapılan açıklamada, “Gazi Can ve Yeşim Hanımın ortaya koyduğu bu güzel hayale destek veren, kitap bağışlayan, emeğiyle katkı sunan ve projenin gerçekleşmesine omuz veren herkese teşekkür ediyoruz. Bir kitap bir çocuğun dünyasını, bir kütüphane ise bir mahallenin geleceğini değiştirebilir. Bakraz Atatürk Kitaplığı’nın; nice çocuğun hayaline, nice gencin geleceğine ve nice güzel sohbetin başlangıcına vesile olması dileğiyle… Bakraz’da bir hayal hayat buldu. Şimdi sıra, o hayali büyütmekte.” denildi.