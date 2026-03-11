Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
Baklavanın bayatlama kabusu bitiyor: Lezzetini koruyan pratik teknikler

Bayatlamayan, şekerlenmeyen ve her daim çıtır kalan baklavanın sırrı çözüldü! Uzmanların önerdiği saklama teknikleriyle bayram tatlınızın lezzetini koruyun.

Dilem Taştan Derleyen: Dilem Taştan
Bayramlarda sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti olan baklava tüketimine göre bayatlayabiliyor.

Peki, çok büyük emeklerle hazırlanan baklavanın bayatlamaması ve şekerlenmemesi için yapılması gerekenler nelerdir?

Pek çok kişi baklavayı buzdolabında saklamanın en güvenli yol olduğunu düşünse de, bu aslında büyük bir yanılgıdır. Soğuk ortam, baklavanın ömrünü uzatmak bir yana, onun en büyük düşmanıdır.

İşte baklavanın bayatlamasını önleyen ve lezzetini koruyan pratik yöntemler.

Gastronomi uzmanlarına göre baklava için en uygun saklama ortamı oda sıcaklığı. Özellikle şerbetli tatlıları sanılanın aksine buzdolabında muhafaza etmemek gerekiyor.

Hamur kısmı nemleniyor ve çıtırlığını kaybediyor. Bu nedenle baklavayı doğrudan güneş görmeyen, serin ve kuru bir ortamda saklamak gerekiyor.

Posta'da yer alan habere göre, baklavanın tazeliğini korumasındaki en kritik faktör, hava ile temasını minimum seviyeye indirmektir. Bu basit ama etkili yöntem, tatlının bayatlamasını geciktirerek lezzetini muhafaza etmesini sağlar.

Bunun için baklavayı kapaklı cam bir kapta ya da hava geçirmeyen saklama kaplarında muhafaza etmek gerekiyor.

Önerilen bu yöntem baklavanın hem kurumasını hem de dış ortam kokularını çekmesini önlüyor.

Baklavayı buzdolabında saklıyorsanız servis etmeden önce kısa süreli ısıtma işlemi de uygulayabilirsiniz.

Önceden ısıttığınız düşük dereceli fırında birkaç dakika bekletirseniz baklavanın yeniden çıtır bir kıvam kazanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Uzmanlar bu yöntemin özellikle birkaç gün beklemiş baklavalar için oldukça etkili olduğunu söylüyor.

Gastronomi uzmanları, baklavanın taze kalmasında şerbet miktarının da önemli olduğunu vurguluyor.

Çok fazla şerbet kullanılan baklavaların daha hızlı bir şekilde yumuşadığı biliniyor.

Baklavanın ömrünü ve kalitesini belirleyen en kritik aşamalardan biri de şerbetleme sürecidir. Şerbet oranını dengeli bir şekilde ayarlamak, tatlının lezzetini ve dokusunu çok daha uzun süre muhafaza etmesine yardımcı oluyor.

