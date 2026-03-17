Yeniçağ Gazetesi
17 Mart 2026 Salı
Baklava devi Faruk Güllüoğlu'nu satışa çıkardı: İşte istenen bedel

Baklava devi Faruk Güllüoğlu'nu satışa çıkardı: İşte istenen bedel

Faruk Güllüoğlu markası TMSF tarafından satışa çıkarıldı. 223 milyon TL muhammen bedelli ihale 8 Nisan 2026’da yapılacak

Aykut Metehan
Son Güncelleme:
TMSF’den dikkat çeken satış kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum yönetiminde bulunan Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ bünyesindeki varlıkları satışa çıkardı.

İhale kapsamında, kamuoyunda bilinen Baklavacı Faruk Güllüoğlu markasına ait tüm ticari ve iktisadi bütünlük yer alıyor.

İhale bedeli belli oldu

Satış için belirlenen muhammen bedel 223 milyon TL olarak açıklandı.

İhale kapsamında;

Şirketin mal varlıkları, marka değeri, ticari haklar ve mevcut sözleşmeler tek paket halinde yatırımcılara sunulacak.

İhale tarihi netleşti

Dev satış ihalesi 8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Katılım şartları açıklanacak

İhaleye ilişkin katılım koşulları ve detayların TMSF tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

Süreç nasıl başladı?

Şirket, 2016 yılında yürütülen soruşturmalar kapsamında devlet tarafından el konularak kayyum yönetimine devredilmişti.

Yeni dönem başlıyor

Satışın tamamlanmasıyla birlikte markanın yeni bir yatırımcıya geçmesi ve sektörde yeni bir dönemin başlaması öngörülüyor.

