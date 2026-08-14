Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Hükümet Caddesi’nde devam eden ana kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından Hükümet Caddesi’nde yürütülen ana kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor. Çalışma alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, sahadaki çalışmaları inceleyerek gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının ve süreç boyunca vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin en aza indirilmesinin önemine dikkat çeken Başkan Bakkalcıoğlu, sahada görev yapan belediye personeline teşekkür etti.

Bakkalcıoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, “Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin en aza indirilmesi için özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.