Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kimliğini gizleyen hayırsever bir yurttaşın mahalle bakkalındaki 80 kişinin 200 bin TL'yi aşan borcunu ödediği öğrenildi. Pınarbaşı Mahallesi'nde 37 yıldır bakkallık yapan 53 yaşındaki Ali Şanverdi'nin iş yerine gelen bir hayırsever, borç defterini talep etti.

İsmini açıklamayan hayırsever, deftere kayıtlı 80 kişiye ait toplam 200 bin lira tutan borcu bakkal Şanverdi'ye ödeyip, gitti.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Adının açıklanmasını istemeyen hayırseverin veresiye defterini aldığını ve borçları kapattığını belirten bakkal Ali Şanverdi, şunları söyledi:

"Bir hayırsever iş yerime gelerek borç defterimi istedi. 80 kişiyi aşkın bir borç alacak defterimi verdim. Hayırsever içerisindeki tüm müşterilerimizin borcunu kapatarak örnek bir davranışa imza attı. Hayırseverin bu davranışı sırasında o anda bakkalda olan bir müşterim duygulu anlar yaşadı. Müşterilerim arasında zengin fakir ayırt etmedi. Tamamını ödedi. Allah emsallerini çoğaltsın."