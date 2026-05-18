CHP tarafından Balıkesir’de gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, etkinlik öncesinde ANKA Haber Ajansı’na gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kuvayı Milliye şehri Balıkesir’de çok coşkulu bir kalabalığın toplandığını belirten Bakırlıoğlu, son dönemde ana muhalefet partisine yönelik eleştiri ve saldırıların sistemli bir akım hâline geldiğini ifade etti.

"MEYDANLAR EN İYİ CEVABI VERİYOR"

Partisine yönelik gerçekleştirilen saldırılara en güzel yanıtı halkın meydanlarda verdiğini vurgulayan Bakırlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada meydanlar doluyor. Ne kadar çok saldırırlarsa halk Cumhuriyet'e, demokrasiye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha çok sarılıyor."

"TÜRKİYE'DE KARA BİR TABLO VAR"

Ülke genelinde çarşı ve pazar ziyaretleri gerçekleştirerek halkın nabzını tuttuklarını dile getiren Bakırlıoğlu; Manisa, Uşak, Afyon, Erzurum ve Erzincan gibi Türkiye'nin dört bir yanında benzer bir ekonomik manzara ile karşılaştıklarını söyledi. Esnafın, işçinin, memurun ve emeklinin her geçen gün daha da yoksullaştığını savunan Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de kara bir tablo var. Şu anki iktidar bu kara tablonun görünmesini engellemek için bir algı operasyonu yapmaya çalışıyor. İşte biraz evvel dediğim gibi bu meydanlar, insanlar, buraya gelen herkes Cumhuriyet Halk Partili değil. İnsanlar itiraz etmeye, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurmuş olduğu bu kara düzene itiraz etmeye, kendileri ses vermek için buraya geliyorlar. Dikkat ettiyseniz her mitingimiz bir öncekinden daha kalabalık, daha coşkulu oluyor ve bu şekilde devam edeceğiz."