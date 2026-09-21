Bakırköy Belediyesi, her yıl tüm dünyada farklı temalarla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı ve farkındalık yaratan bir dizi etkinlik düzenledi. Sağlıklı yaşamı, çevre dostu ulaşımı ve sürdürülebilir kent hayatını teşvik etmeyi amaçlayan organizasyonlar çerçevesinde bisiklet sürüşünden yogaya, barış mesajlarından sıfır emisyon eğitimlerine kadar pek çok farklı program vatandaşlarla buluştu. Kent içi hareketliliği artırmayı ve karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen belediye, Bakırköylülerin yoğun katılımıyla sürdürülebilir bir geleceğe dikkat çekti.



Etkinlikler silsilesi kapsamında, Dünya Barış Günü ile çakışan özel günde son derece anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Bakırköy Belediyesi ve Soroptimist International iş birliğiyle Yeşilköy Sahili’nde düzenlenen organizasyonda, barışın ve dostluğun simgesi olan beyaz güvercinler gökyüzüne uçuruldu. Sahil şeridinde bir araya gelen katılımcılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çevre bilinci ile toplumsal barışın birbiriyle ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu vurgulayarak hem yerel hem de küresel düzeyde barış mesajları verdi.

Sürdürülebilir ulaşımın en önemli sembolü olan bisiklet kullanımı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen özel bir sürüş etkinliğiyle ön plana çıkarıldı. "Bisikletini Al Barışa Pedal Çevir" sloganıyla gerçekleştirilen programa her yaştan çok sayıda Bakırköylü bisikletleriyle katıldı. Katılımcılar, hem fiziksel aktivitenin ve hareketli yaşamın bireysel sağlık üzerindeki olumlu etkilerine hem de fosil yakıtsız ulaşım araçlarının çevrenin korunmasındaki rolüne dikkat çekmek amacıyla hep birlikte pedal bastı. Etkinlik, ilçe sokaklarında renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

2050 YILINA UMUT DOLU MEKTUPLAR

Sıfır emisyon etkinliğinin en duygusal ve dikkat çekici bölümlerinden birini "2050’den Gelen Mektup" başlığı altındaki atölye çalışması oluşturdu. Geleceğe dair hayallerini kâğıda döken ilkokul öğrencileri, 2050 yılında yaşayacak olan yaşıtlarına hitaben anlamlı mektuplar kaleme aldı. Mektuplarında geleceğin dünyasını nasıl görmek istediklerini, temiz hava, yeşil doğa ve yaşanabilir kent vizyonlarını aktaran minikler; daha iyi bir dünya bırakabilmek adına bugünden üstlenebilecekleri kişisel sorumlulukları da dile getirdi. Çocukların yazdığı bu mektuplar, sürdürülebilir bir gelecek için bugünden atılması gereken adımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.