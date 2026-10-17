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Kaynak: DHA

Olay, Florya Yeni Havaalanı Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında oldu. 27 AKT 490 plakalı 15 ton LNG yüklü tanker caddede seyir halindeyken şoför virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bariyerlere çarparak savrulan tanker, çarpmanın şiddetiyle yana devrildi. Kazanın ardından araç içerisinde sıkışmayan şoför, kendi imkânlarıyla kabinden çıkmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hafif yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VİNÇLE KALDIRILDI

Tankerde başlayan gaz sızıntısı üzerine ekipler alarm durumuna geçti. Polis, patlama ve zehirlenme riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak yolu çift yönlü trafiğe kapattı. Bölgedeki hareketlilik ve kilitlenen trafik havadan görüntülendi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren hassas çalışmasının ardından, devrilen tanker 2 dev vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesiyle birlikte trafik akışı normale döndü.