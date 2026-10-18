Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, Türk resim sanatının usta isimlerinden Osman Tali’nin 50. sanat yılını özel bir etkinlikle taçlandırdı. Sanatçının 50 yıllık üretim yolculuğunu gözler önüne seren “Renklerin İzinde” başlıklı kişisel sergisi, tarihi İspirtohane Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı.

Serginin açılışında konuşan Bakırköy Belediyesi Kültür Müdürü Mithat Yolcu, sanat hayatında 50 yılı geride bırakan usta ressam Osman Tali’yi kutlayıp şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin yetiştirdiği Osman Tali hocamız gibi sanatçılarımızın eserlerini böyle tarihi bir mekanda halkla buluşturmak bizler için de büyük bir onur. Sanatı olmayan bir milletin can damarlarından birinin kesik olduğuna işaret ederek sanatın milletler için önemine dikkat çeken ulu önder Atatürk’ün yol göstericiliği ile sanata ve sanatçıya destek olmayı görev edindik. Kapımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm sanatçı ve aydınlarımıza açık olmaya devam edecektir.”

50. Sanat Yılı’nda kendisini yalnız bırakmayıp serginin açılışına gelen sanatseverlere teşekkür eden ressam Osman Tali de şöyle konuştu:

“Ömrüm renkler arasında geçti. Hayatımı 50 yıl boyunca hep bu renklerle kazandım. O sebeple bu kişisel sergime RENKLERİN İZİNDE adını vermeyi uygun gördüm. Bu sergide bugüne kadar yaptığım resimlerden sadece 100 tanesi yer almakta. Umarım bu seçki sanatseverlerin de beğenisini kazanır. Benim için bir yaşam tarzı haline gelen resim yapmayı hayatımın sonuna kadar sürdürmek en büyük arzumdur.”

Osman Tali’nin eserlerinin yer aldığı Renklerin İzinde sergisi 25 Ekim’e kadar Bakırköy İspirtohane Kültür Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak.