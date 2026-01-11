Bakırköy’de, Yenibosna Metro Durağı yakınında bulunan elektrik kablolarında yangın çıktı. Saat 22.00 sıralarında Ataköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alevlerle birlikte zaman zaman patlamalar yaşandı ve çevrede kısa süreli panik oluştu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.