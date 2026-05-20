Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaza, Ataköy Strazburg Caddesi’nde sahil yolu yönünde meydana geldi. İddiaya göre 59 AEP 575 plakalı tırın sürücüsü, aracın yüksekliğini hesaplayamayınca Marmaray üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Hafif yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası caddenin bir bölümü araç geçişine kapatıldı. Devrilen tırın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışma başlattığı belirtildi.