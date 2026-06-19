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Kaynak: ANKA

“Sen ve köpeğin bir hayat kurtarabilir” sloganıyla duyurulan proje, olası deprem ve afet durumlarında arama kurtarma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Eğitim sürecinden geçirilecek gönüllüler ve köpekleri, afet anlarında profesyonel ekiplerle birlikte sahada görev alabilecek şekilde hazırlanacak.

GÖNÜLLÜLER VE KÖPEKLER ÖZEL EĞİTİMDEN GEÇECEK

Program çerçevesinde uygun kriterleri karşılayan gönüllüler, köpekleriyle birlikte kapsamlı bir eğitim sürecine dahil edilecek. Eğitimlerde hem temel arama kurtarma becerileri hem de afet anında doğru müdahale yöntemleri öğretilecek.

Yetkililer, bu çalışmanın sadece müdahale kapasitesini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda toplumda afet bilincinin yaygınlaşmasına da katkı sağlayacağını belirtiyor.

BAŞVURULAR AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAPILIYOR

Köpekli arama kurtarma gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar, Bakırköy’de Osmaniye Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerisinde bulunan Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğü’ne başvuru yapabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler ise 0212 414 97 77 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.

Bakırköy Belediyesi’nin bu yeni adımı, İstanbul’da afetlere hazırlık çalışmalarına gönüllü katılımı artırmayı