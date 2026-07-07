Kaza, saat 16.00 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.U. yönetimindeki 34 DJ 6653 plakalı otomobil, yol ayrımından döndüğü sırada kontrolden çıktı.
Önce refüje çıkan otomobil, ardından ağaçlara çarparak yan yattı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
İtfaiye ekipleri, yan yatan otomobilde sıkışan kadın sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde hafif yaralandığı belirlenen sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü sağlandı. Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.