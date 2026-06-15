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Kaynak: İHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi Strasburg Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı. Savrulan araç daha sonra kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptıktan sonra yan yatarak durabildi.

ARAÇTA SIKIŞAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçta mahsur kalan sürücü ile yanındaki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı iki kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.