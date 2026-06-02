İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, çevrede kısa süreli korku ve paniğe yol açtı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen yoğun dumanlar kısa sürede alevlere dönüşürken, durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ALEVLER ÇEVRE BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.