Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü ünlü yazar Haldun Taner’in “Eşeğin Gölgesi” adlı oyunuyla kutluyor. Sanatseverler, bu özel günde oyunu ücretsiz izleme fırsatı bulacak.

“EŞEĞİN GÖLGESİ” İLE SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Bakırköy Belediye Tiyatroları, Dünya Tiyatro Günü kapsamında Türk tiyatrosunun klasiklerinden biri olan “Eşeğin Gölgesi”ni sahneye taşıyor. Oyun, 27 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Haldun Taner’in epik hiciv tarzıyla kaleme aldığı eser, hayali “Abdalya” ülkesinde bir eşeğin gölgesi yüzünden çıkan küçük bir tartışmanın hızla büyümesini ve toplumsal kaosa dönüşmesini anlatıyor. Oyun, medya manipülasyonu, siyasi çıkarlar ve toplumsal kutuplaşma gibi güncel temaları güçlü bir eleştiri diliyle işliyor. İzleyicileri hem güldüren hem de düşündüren yapım, tiyatro severlere keyifli ve anlamlı bir akşam yaşatmayı hedefliyor.

YARATICI EKİP VE OYUNCU KADROSU

Oyunun yönetmen koltuğunda Murat Karasu otururken, dramaturgi görevini Irmak Bahçeci üstleniyor. Dekor tasarımı Ali Yenel’e, kostüm tasarımı Ayçin Tar’a, ışık tasarımı ise Cem Yılmazer’e ait. Oyunun müzikleri Tolga Çebi tarafından bestelenirken, hareket düzeni Cihan Yöntem tarafından hazırlandı.

Geniş oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Alper Altuner, Ali Kil, Ayşe Demirel, Emre Koç, Gözde Ayar ve Zeyno Eracar.

ÜCRETSİZ GÖSTERİM DETAYLARI

Tarih: 27 Mart 2026 Cuma

Saat: 20.00

Mekan: Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Giriş: Ücretsiz

Dünya Tiyatro Günü’nde tiyatro severleri bekleyen bu özel etkinlikte, hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim yaşamak isteyenler için “Eşeğin Gölgesi” kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.