İstanbul'da Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y., otel sahibinden ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'dan yapılan açıklamaya göre "Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapmakta olan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.’den ruhsat işlemlerine ilişkin olarak rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı, arama ve elkoyma talimatı verilmiştir" denildi.

Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuruna rüşvet gözaltısı - Resim : 1

Fotoğraf: Mustafa Kadir Mercan

