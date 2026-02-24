Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT); İstanbul BB Şehir Tiyatroları (Darülbedayi) ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün ardından ülkemizin üçüncü kamu (ödenekli) tiyatrosu olarak, 1991 yılının Ekim ayında Prof. Zeliha Berksoy'un önderliğinde kuruldu. Kurum, Türkiye'nin ilk ilçe tiyatrosu olma özelliğini de üzerinde taşıyor.

1989 yılında vakıf tiyatrosu olarak faaliyetine başlayan oluşum; 28.06.1990 gün ve 74 sayılı Bakırköy Belediye Meclisinde kabul edilen Bakırköy Belediye Tiyatroları yönetmeliğini esas alarak, 1987 tarih ve 87\ 11782 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 5441 sayılı Devlet Tiyatroları kanununa göre 1991 yılının Ekim ayında faaliyetlerine başladı.

İlk olarak Bakırköy Adile Naşit Kültür Merkezi’nde çalışmalarına başlayan topluluk, 1991 de yasal kuruluşunun gerçekleşmesinin ardından, 1993 yılına kadar oyunlarını Güngören Aziz Nesin Sahnesi’nde sergiledi.

1993 yılından, 2024 yılına kadar Ataköy’de yer alan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sanatsal faaliyetlerini sürdüren kurum, tarihi binanın modernizasyon kapsamına alınması nedeniyle 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren, uzun zamandır belirsizliklerle boğuşan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’ni yerleşik sahne olarak kullanmaya başladı.

Dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen tarafından özenle planlanarak, İstanbul kültür sanat yaşantısına kazandırılan dev bütçeli yapı, adından da anlaşılacağı üzere opera ve bale gibi kalabalık yapımlara ev sahipliği yapabilecek teknik özelliklerle donatıldı.

Açılışın ardından kısa sürede ortaya çıkan tablo ise şaşırtıcı oldu. Sahne ne yazık ki geniş ölçekli yapımlar için yeterli imkanlardan uzaktı. Devlet Opera ve Balesi sahnenin üst kullanımını üstlenmedi.

Üzerine bir de yönetimsel sorunlarda eklenince, ara sıra etkinlik yapılan, bakımsızlık ve ihmalkarlık sonucu kaderine terk edilmiş hayalet bir kamu yapısı olarak kaldı.

Neyse ki, Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki modernizasyon çalışmaları, farkında olmadan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nin kaderini değiştirdi. Geçtiğimiz sezon başında, mevcut yönetim tarafından dört ayda restore edilerek yeniden faaliyete geçirilen merkez, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın yeni yerleşik sahnesi oldu.

Bir diğer sevindirici gelişme ise İBB Miras tarafından restore edilerek kültür-sanat alanına kazandırılan İBB Ataköy Baruthane Sahnesi’nin, İBB Kültür ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu iş birliği sonucu ek sahne olarak Bakırköy Belediye Tiyatroları’na kazandırılması oldu.

Elbette kurum adına yaşanan bu gelişmeler sevindirici.

Diğer yandan; Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki modernizasyon çalışmaları tamamlandığında, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi yeniden kaderine mi terk edilecek!

Baruthane Millet Parkı içerisinde yer alan İBB Ataköy Baruthane Sahnesi ise konumu nedeniyle erişimi kolay bir noktada değil. Sahneye ulaşım için Marmaray’dan ring servis konulmuş olsa da, zaman içerisinde cazibe noktası oluşturamama senaryosunda ilk gözden çıkarılması olası sahnelerden biri gibi duruyor.

Genel tabloya bakacak olursak, Bakırköy Belediye Tiyatroları an itibariyle, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, İBB Ataköy Baruthane Sahnesi ve geri dönülmesi hedeflenen Yunus Emre Kültür Merkezi ile önemli bir sahne zenginliğine kavuştu. Olması gerekenin de bu olduğunu söylemeliyiz.

Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, “Ay Tedirginliği” oyununun galasında yaptığı açıklamalarda, Yunus Emre Kültür Merkezi’ne dair oluşan spekülasyonlara son verdi.

Savaş, Ataköy’de yer alan merkezin yenileme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu.

Geri dönüş için büyük bir heyecan taşıdıklarını vurguladı.

İki yıl önce merkezin kapatılması, yenileme çalışmaları sonrası alanın farklı amaçlarla kullanılabileceği senaryolarının oluşmasına yol açmıştı.

Şimdilik gelişmeler kurum adına olumlu gelişmeler.

Önemli olan, günün sonunda elde kalanlar olacak.

Her birlikte yaşayarak sürecin birer tanığı olacağız.