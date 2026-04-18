Yeniçağ Gazetesi
18 Nisan 2026 Cumartesi
Bakıra can veren usta: 10 yaşında başladı, 63 yıldır aralıksız yapıyor

Bakıra can veren usta: 10 yaşında başladı, 63 yıldır aralıksız yapıyor

Çorum’da 73 yaşındaki kalay ustası Süleyman Özkılıç, 63 yıllık mesleğini yaşatmak için direniyor. Bakırın sağlıklı ve dayanıklı olduğunu vurgulayan usta, çırak yetişmemesi nedeniyle kalaycılığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Geçmişte mutfak kültürünün vazgeçilmezi olan ancak günümüzde yerini alüminyum ve çelik ürünlere bırakan bakıra yeniden hayat veren 73 yaşındaki Süleyman Özkılıç, 10 yaşında başladığı mesleğini aşkla sürdürüyor.

Çorum'da kalan 3 kalaycıdan birisi olan Özkılıç, mesleğinin yok olması için yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor.

Son kalay ustalarının da çalışmayı bırakmasıyla mesleğin yok olabileceğini ifade eden Özkılıç, mesleği sayesinde çocuklarını büyüttüğünü, ev ve araba sahibi olduğunu söyledi.

"O YAŞTAN BERİ BU İŞLE UĞRAŞIYORUM"

Mesleğini hiç bırakmadığını kaydeden Özkılıç, "Bu işe 10 yaşında başladım, o yaştan beri bu işle uğraşıyorum. Başka bir iş yapmadım, okula da gitmedim. Elhamdülillah iki tane evim var, arabam var, üç-beş kuruş param var. Hepsini ben bu meslekle kazandım. Başa bir işe yönelmedim. Annem, babamdan hiçbir şey kalmadı. Ama 3 tane çocuğum var, ikisi astsubay oldu, kızım da evlendi. Herkes rahat ben de bu işi yapmaya devam ediyorum. Nasibimiz buymuş. 63 senedir bu işle uğraşıyorum" dedi.

"YENİ NESİL YETİŞMİYOR"

Çırak gelmediği için yeni ustaların yetişmediğini söyleyen Özkılıç, "Bu mesleği gençler sürdürmez. Bu meslek benimle beraber biter. Benim astsubay emeklisi olan oğlum yapacağını söylüyor. Arada bir gelip kalay yapıyor. Yaparsa o yapar, yeni nesil yetişmiyor" diye konuştu.

"BUNU KULLANANDA HASTALIK OLMAZ"

Bakırın mutfaktaki önemine dikkat çeken Özkılıç, "Bunu kullananda hastalık olmaz. Diğer tencere, tavaları kullananlar 20, 30 sene kullanıyor. Demode olmuyor. Biz bunu yakıp tekrar kumla kalay yapıyoruz. İnsanı zehirleme ya da sağlığına zarar veren bir durum olmuyor. Ama insanlar diğer kaplara alışmış. Alüminyuma elinizi sürseniz iz çıkar. Ne kadar yıkarsanız yıkayın yine simsiyah çıkar. Bakır da asla böyle bir şey olmaz, bakır mikrop barındırmaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
