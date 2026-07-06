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Küresel emtia piyasalarında metal fiyatları, Asya seansındaki erken işlemlerde değer kazancıyla güne başladı. Londra Metal Borsası’nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,6 oranında artarak 13.446,50 dolara ulaştı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırma ihtimalinin zayıflamasıyla birlikte bakır fiyatları, üst üste üçüncü işlem gününü de kazançla geride bıraktı. Benzer şekilde alüminyum fiyatları da son dört ayın en düşük seviyesinden başlattığı yukarı yönlü toparlanma eğilimini sürdürüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA METAL FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ SEYREDİYOR

Çin pazarında Dalian Emtia Borsası’nda işlem gören eylül vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,4 değer kazanarak ton başına 740 yuan seviyesine yükseldi. ABD’de açıklanan haziran ayı tarım dışı istihdam raporunun beklentilerin altında kalması, Fed’in faiz sıkılaştırma politikasını erteleyebileceği öngörüsünü güçlendirdi. Bu durum dolarda zayıflamaya yol açarken, dolar cinsi fonlanan emtiaların yatırımcılar için cazip hâle gelmesini sağladı. Ayrıca piyasalardaki düşük stok verileri, arz sıkışıklığının devam ettiğine işaret ediyor.

ÇİN PİYASASINDA TALEP VE ARZ DENGESİ FİYATLARI ŞEKİLLENDİRİYOR

Dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin’de, bakır çubuklara yönelik alt talep istikrarlı seyrini korusa da nihai tüketim tarafında henüz güçlü bir ivme yakalanamadı. Buna karşın makroekonomik duyarlılıktaki toparlanma ve küresel stokların düşük seviyelerde bulunması, metal fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı canlı tutuyor.

Demir cevheri tarafında ise Çinli çelik üreticilerinin kısa vadeli alımları fiyatlardaki artışı destekleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Ancak çelik sektöründeki arz fazlalığı ve üreticilerin daralan kâr marjları, demir cevherindeki kazançların daha fazla büyümesini sınırlandırıyor. Fabrikaların kârlılık oranlarında yaşanan bu bozulma, önümüzdeki aylarda demir cevheri talebinin zayıflayabileceğine dair beklentileri artırırken; Çin çelik endüstrisinden gelecek sinyaller piyasanın yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.