Küresel emtia piyasalarında bakır öncülüğünde sert yükselişler yaşandı. Doların zayıflayabileceği beklentisi ve artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıların altın ve gümüşün ardından bakıra yönelmesine neden oldu.

Bakır fiyatları yüzde 6’ya varan artışla ilk kez ton başına 14 bin dolar seviyesini kısa süreliğine aştı. Analistlere göre bu yükselişte sanayi talebinden ziyade artan yatırımcı ilgisi ve spekülatif işlemler etkili oldu.

Bakıra yönelik ilginin önemli göstergelerinden biri de borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler oldu. Sprott Varlık Yönetimi verilerine göre, ABD’de bakır ETF’lerine bu yıl şimdiye kadar 1,2 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti. Bu rakam, 2025’in tamamındaki girişlerin iki katını aştı.

Londra Metal Borsası’nda nikel, çinko, alüminyum ve kurşun fiyatları da yükselirken, altı baz metali izleyen endeks 2022’deki rekor seviyeye yaklaştı. Artan metal fiyatları, küresel madencilik şirketlerinin piyasa değerine son bir ayda yaklaşık 500 milyar dolar eklenmesini sağladı.

Financial Times’a konuşan Panmure Liberum analisti Tom Price, yükselişi “yeni risklerin domine ettiği bir momentum işlemi” olarak tanımladı. Price, yatırımcıların belirsizlik ortamında önce altın ve gümüşe yöneldiğini, bu metaller pahalı hale geldikçe bakırın öne çıktığını söyledi.

Ancak analistler, metal fiyatlarındaki sert yükselişin reel talep artışıyla birebir örtüşmeyebileceği uyarısında bulunuyor. L&G Varlık Yönetimi’nden Chris Jeffrey ise “Hareketler temel göstergelerden kopmuş durumda” değerlendirmesini yaptı.