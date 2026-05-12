Londra’da bakır fiyatları yüzde 2 yükselerek kısa süreliğine ton başına 14 bin dolar seviyesine dokundu, ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu seviye, ocak ayında görülen 14.500 dolar/ton zirvesinden bu yana ilk kez yeniden 14 bin doların üzerine çıkılması anlamına geliyor.
Bakır fiyatlarında sert yükseliş: Kimse bu kadarını beklemiyordu
Derleyen: Haber Merkezi
Earth-i’nin uydu verileri, geçen ay bakır eritme faaliyetlerinde sert bir düşüş yaşandığını gösterse de bunun mevsimsel etkilerle uyumlu olduğu değerlendiriliyor. İkinci çeyreğin genellikle bakım dönemleri için kullanıldığı, üçüncü çeyrekle birlikte üretimin yeniden hızlanmasının beklendiği ifade ediliyor.
Körfez’deki savaş arz risklerini artırdı
Öte yandan arz tarafındaki riskler de Körfez bölgesindeki savaş nedeniyle yükseldi. Orta Doğu kaynaklı kükürt arzındaki daralmanın küresel üretimi etkileyebileceği belirtiliyor. Sprott’un tahminlerine göre dünya genelinde çıkarılan bakırın yaklaşık beşte biri üretim sürecinde sülfürik aside bağımlı durumda. Peru’da yakıt arzına ilişkin endişeler de ralliyi destekleyen diğer unsurlar arasında yer alıyor. Peru, dünyanın en önemli bakır üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Bu gelişmeler, İran savaşı nedeniyle oluşan ekonomik yavaşlama endişelerini şimdilik dengelemiş durumda. Bakır, kritik bir sanayi metali olarak küresel büyümeyle doğrudan ilişkili kabul ediliyor. Ancak analistler, gelecekte asıl talep artışının temiz enerji dönüşümünden geleceğini belirtiyor.
Sprott’a göre veri merkezleri ve enerji dönüşümü, geleneksel kullanım alanlarını geride bırakacak şekilde bakır talebini artırabilir. 2040 yılına kadar bu stratejik alanların toplam bakır talebinin yüzde 45’ine ulaşabileceği öngörülüyor. Bu oran 2024’te yüzde 32 seviyesindeydi.
Bakır fiyatları, çatışmanın ilk ayında yaşanan yüzde 10’luk düşüşü büyük ölçüde telafi ederken, yıl başından bu yana toplamda yüzde 9,3 değer kazandı.