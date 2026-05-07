Feci olay, 17 Mart 2026 tarihinde Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi üzerinde bulunan bir erik bahçesinde yaşandı. Bölgenin tanınan yetiştiricilerinden olan Mevlüt Bacaksız, her zamanki gibi boğasının bakımıyla ilgilendiği sırada hayvanın ani ve sert saldırısına maruz kaldı. Talihsiz adamın yardım çığlıkları üzerine bahçeye koşan vatandaşlar, güçlükle müdahale ederek Bacaksız’ı boğanın altından kurtarmayı başardı.

52 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mevlüt Bacaksız, Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan muayenelerde kaburgalarında çok sayıda kırık olduğu ve iç organlarının zarar gördüğü tespit edilen yetiştirici, hemen yoğun bakım ünitesine alındı.

Tam 52 gündür hastanede kritik bir tedavi süreci geçiren Bacaksız, bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Aydın'da hayvan yetiştiriciliği camiası tarafından sevilen bir isim olan Mevlüt Bacaksız'ın vefatı, ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm İncirliova'yı hüzne boğdu. Olayla ilgili daha önce başlatılan incelemenin, vefat haberiyle birlikte adli süreç kapsamında devam ettiği öğrenildi.