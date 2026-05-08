İstanbul’un Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak’ta bulunan özel yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayda, bir personelin hastayı iterek yere düşürdüğü ve ardından darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Söz konusu hastanın kafasından yaralandığı öğrenildi.

KAMERAYA YANSIYAN ŞİDDET

Başka bir görüntüde ise aynı personelin farklı bir hastanın yüzüne tükürdüğü görüldü. Cep telefonu ile kaydedilen bir diğer görüntüde ise, yaralanan hastanın yakınının kuruma gelerek çalışanlara tepki gösterdiği anlar yer aldı. Kurumda benzer olayların daha önce de yaşandığı iddia edildi.

Daha öncede benzer olaylarını sık yaşandığı iddia edilen yaşlı bakımevinde, yönetim tarafında herhangi bir personele işlem yapılmadığı öne sürüldü. Sanal medya da yayınlanan görüntülerin ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nünce konuya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

4 GÖZALTI

Olaya ilişkin yürütülen çalışmaların ardından Kurum müdürü, hastaları darbeden 2 çalışan ve görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bir özel bakımevinde engelli bireye şiddet uygulayan personelin iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 27.04.2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir. Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.