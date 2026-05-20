Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüketicilerin bütçesini ve dijital güvenliğini hedef alan siber dolandırıcılık (oltalama) girişimlerindeki artışa dikkat çekerek kapsamlı bir rehber yayımladı.

Dolandırıcıların, vatandaşların dönemsel ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini kullanarak şu yöntemlere başvurduğu belirtildi:

Dini duyguları sömürerek internet ve telefon üzerinden sahte kurban bağışı veya yardım toplama faaliyetleri.

"Bayram ikramiyeniz hesabınıza tanımlandı" veya "Devlet destekli krediniz hazır" içerikli sahte linkler.

Şehirler arası yolculukların artmasını fırsat bilip, "Geçiş ihlaliniz var, ödemek için tıklayın" mesajlarıyla banka bilgilerini ele geçiren sahte ödeme sayfaları.

"Kredi kartı aidat iadesi" veya "dosya masrafı geri ödemesi" adı altında telefona zararlı yazılım yükletme girişimleri.

Mağduriyet yaşamamak adına vatandaşların şu kurallara mutlak surette uyması istendi:

Bilinmeyen numaralardan veya e-postalardan gelen hiçbir bağlantıya (link) giriş yapılmamalıdır. Her türlü finansal işlem, yalnızca kurumların kendi resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yürütülmelidir.

Bankaların arayüzlerini birebir taklit eden sahte sitelere karşı web adresleri dikkatle incelenmelidir.

Şahsi hesaplara doğrudan para havalesi yapmak yerine, dijital alışverişlerde korumalı güvenli ödeme sistemleri tercih edilmelidir.Bilgi paylaşımı yapılan şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden bankayla temasa geçilmeli ve adli mercilere/kolluk kuvvetlerine müracaat edilmelidir.

Açıklamada, gençlerin ve çocukların sosyal medya ile dijital oyun platformları üzerinden yasa dışı bahis, sanal kumar ve sahte kripto para tuzaklarına çekilmek istendiği, bu konuda ebeveynlerin tetikte olması gerektiği aktarıldı. İleri yaş gruplarının ise panik ve telaşa sürükleyen telefon aramalarına karşı uyarılması gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, finansal piyasalarda tüketiciyi koruyucu denetim ve tedbirleri kararlılıkla sürdüreceğini ilan etti.