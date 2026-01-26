Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde marketlere yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kent genelindeki incelemelerini artırdı.

Kentte 32 ilçede, yaklaşık 38 ekiple denetimler sürerken perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları ile meyve sebze hallerine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

Denetimler kapsamında bakliyat, salça, yağ, süt ürünleri ve kuru yemiş gibi temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin fiyat etiketleri incelendi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak yıl boyunca denetimlere devam ettiklerini söyledi.

Özel dönemlerde belirli sektörlere yönelik denetimlerin artırıldığını belirten Menteşe,

"Mübarek ramazan ayı öncesi perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları, gıda halleri, sebze meyve halleri olmak üzere tüm alanda Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Buradaki temel amaç vatandaşlarımızın menfaatlerini, ekonomik çıkarlarını korumak. Bu doğrultuda vatandaşlarımızı yanıltıcı uygulamaları, özellikle fiyat etiketi ve fahiş fiyat yönünden ürünleri inceliyoruz. Fiyat etiketlerinde yönetmelik doğrultusunda bulunması gereken belli başlı özellikler var, bunları kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AYKIRILIKLARA BÜYÜK CEZA KAPIDA

Menteşe, fiyat etiketinde tespit edilen aykırılıklar için her bir ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulandığını hatırlatarak, özellikle fahiş fiyat tespit edilen ürünler için 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Denetimi yapılan marketin kasım ve aralık aylarına ait fiyatlarının da kayıtlı olduğunu belirten Menteşe, şunları kaydetti:

"Şu an fiyatları alıyoruz. Burada makul olmayan durumlar tespit edersek bu işlemleri uyguluyoruz. Özellikle kampanyalı satış dediğimiz reklam yolu gibi satış metotları üzerinden vatandaşlarımızın aldatılmasına yönelik tespitler yaparsak, bunlara da 99 bin 339 liradan 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan ramazan ayında vatandaşlarımızı az da olsa aldatmaya kalkan, fırsatçılık yapan işletmelerimizi bu konuda uyarıyoruz. İdari işlemlerimizi en üst rakamdan değerlendireceğiz."

Menteşe, mağduriyet yaşayan vatandaşların Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya e-Devlet üzerinden şikayetlerini iletebileceğini sözlerine ekledi.