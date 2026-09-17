Finansal İstikrar Komitesi (FİK), sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliği değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.
Bakanlık’tan paylaşım geldi: Piyasalarda yapısal risk açıklaması
Finansal İstikrar Komitesi, sermaye piyasalarındaki hareketliliği değerlendirdi. Sorunun bazı fonlardaki kredi ve likidite sıkışıklığından kaynaklandığı belirtilirken, gerekli tedbirlerin ilgili kurumlarca hızla uygulanacağı açıklandı.Kaynak: Haber Merkezi
Toplantıda, piyasalardaki son gelişmeler ele alındı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yaşanan hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlarda ortaya çıktığı söylendi.
Sorunun kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine yönelik temel ya da yapısal bir risk bulunmadığı ifade edildi.
Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı bildirildi.
Mevcut durumun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu kaydedildi.
Komite toplantısında, piyasaların sağlıklı şekilde işlemeye devam etmesi ve makrofinansal istikrarın korunması için uygulanabilecek tedbirler değerlendirildi.
Alınan kararlar kapsamında gerekli tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından hızlı şekilde hayata geçirileceği bildirildi.
Tedbirlerin öncelikle likidite sıkışıklığının giderilmesi ve sorunların diğer alanlara yayılma riskinin önlenmesine yönelik olacağı belirtildi.
Piyasa bozucu faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ise düzenleyici ve denetleyici kurumların mevcut yetkilerini kullanmayı sürdüreceği aktarıldı.
Finansal İstikrar Komitesi, yaşanan süreçle ilgili vatandaşlara da uyarıda bulundu.
Açıklamada, yurttaşlardan yalnızca resmi kaynaklar tarafından yapılan duyuruların dikkate alınması istendi.
Komitenin gelişmeleri yakından takip edeceği belirtilirken, kamuoyunun süreç hakkında düzenli şekilde bilgilendirileceği bildirildi.