Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Bakanlık’tan paylaşım geldi: Piyasalarda yapısal risk açıklaması

Bakanlık’tan paylaşım geldi: Piyasalarda yapısal risk açıklaması

Finansal İstikrar Komitesi, sermaye piyasalarındaki hareketliliği değerlendirdi. Sorunun bazı fonlardaki kredi ve likidite sıkışıklığından kaynaklandığı belirtilirken, gerekli tedbirlerin ilgili kurumlarca hızla uygulanacağı açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Bakanlık’tan paylaşım geldi: Piyasalarda yapısal risk açıklaması - Resim: 1

Finansal İstikrar Komitesi (FİK), sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliği değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

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Toplantıda, piyasalardaki son gelişmeler ele alındı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yaşanan hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlarda ortaya çıktığı söylendi.

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Bakanlık’tan paylaşım geldi: Piyasalarda yapısal risk açıklaması - Resim: 4

Sorunun kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtildi.

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Bakanlık’tan paylaşım geldi: Piyasalarda yapısal risk açıklaması - Resim: 5

Açıklamada, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine yönelik temel ya da yapısal bir risk bulunmadığı ifade edildi.

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Sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı bildirildi.

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Bakanlık’tan paylaşım geldi: Piyasalarda yapısal risk açıklaması - Resim: 7

Mevcut durumun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu kaydedildi.

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Bakanlık’tan paylaşım geldi: Piyasalarda yapısal risk açıklaması - Resim: 8

Komite toplantısında, piyasaların sağlıklı şekilde işlemeye devam etmesi ve makrofinansal istikrarın korunması için uygulanabilecek tedbirler değerlendirildi.

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Bakanlık’tan paylaşım geldi: Piyasalarda yapısal risk açıklaması - Resim: 9

Alınan kararlar kapsamında gerekli tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından hızlı şekilde hayata geçirileceği bildirildi.

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Tedbirlerin öncelikle likidite sıkışıklığının giderilmesi ve sorunların diğer alanlara yayılma riskinin önlenmesine yönelik olacağı belirtildi.

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Piyasa bozucu faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ise düzenleyici ve denetleyici kurumların mevcut yetkilerini kullanmayı sürdüreceği aktarıldı.

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Bakanlık’tan paylaşım geldi: Piyasalarda yapısal risk açıklaması - Resim: 12

Finansal İstikrar Komitesi, yaşanan süreçle ilgili vatandaşlara da uyarıda bulundu.

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Bakanlık’tan paylaşım geldi: Piyasalarda yapısal risk açıklaması - Resim: 13

Açıklamada, yurttaşlardan yalnızca resmi kaynaklar tarafından yapılan duyuruların dikkate alınması istendi.

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Bakanlık’tan paylaşım geldi: Piyasalarda yapısal risk açıklaması - Resim: 14

Komitenin gelişmeleri yakından takip edeceği belirtilirken, kamuoyunun süreç hakkında düzenli şekilde bilgilendirileceği bildirildi.

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