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Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyuna yansıyan soruşturma kapsamındaki bir şahsa ilişkin haberlerin, bazı medya organlarında Sayın Bakanımızın bakanlık görevi üstlenmediği bir dönemde çekilmiş fotoğrafıyla birlikte servis edildiği görülmektedir. Bu yaklaşım, açıkça kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturma çabasıdır.

Daha önce de defalarca açıklandığı üzere, Sayın Bakanımızın söz konusu kişiyle şahsi veya ticari hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Buna rağmen aynı fotoğrafın ısrarla kullanılmaya devam edilmesi, kamuoyunda gerçeğe aykırı bir ilişki ve bağlantı izlenimi yaratmaya yöneliktir.

Bu tür yanıltıcı yayınlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır.