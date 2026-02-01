Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların dijital alanlarda karşılaşabilecekleri risklerin neler olduğu ve bu risklere karşı hangi tedbirlerin alınabileceği konusunda ebeveynleri bilgilendirmek amaçlı çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların dijital dünyada güvenliğine katkı sağlaması için 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulaması faaliyete geçirildi. İnternet sitesinde 'Çevrim içinde çocukları hedef alan tehlikeler', 'Oyun dünyasındaki tuzaklar', 'Ekran süresi', 'Dijital ebeveyn olmak' ve 'Çocuklar için güvenli içerik seçimi' gibi başlıklarla birçok bilgilendirici içerik var.

'3 YAŞINA KADAR EKRANDAN UZAK TUTULMALI'

Bakanlık, 0-3 yaş arası çocukların beyin gelişimi açısından kritik süreçte olduğunun altını çizerek, ekrandan tamamen uzak tutulması önerisinde bulundu. Çocuklarda yaş ilerledikçe ekran süresinin aşamalı olarak artırılması tavsiye edildi.