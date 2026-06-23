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Kaynak: ANKA

Nurol Holding iştiraki TÜMAD Madencilik, Çanakkale (Lapseki) ve Balıkesir (İvrindi) bölgelerinde işlettiği altın ve gümüş madenlerine ilişkin yeni bir kapasite artışı onayı aldı. Balıkesir’in İvrindi ilçesinde yer alan altın madenine ilişkin projede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “ÇED Olumlu” kararı verildi.

KAPASİTE ARTIŞIYLA ALAN BÜYÜYOR

Firmanın 2016 yılından bu yana işlettiği İvrindi Altın ve Gümüş Maden Ocağı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi’nin mevcut 835,53 hektarlık ÇED alanı, 452,44 hektar artırılarak toplam 1.287,97 hektara çıkarılacak.

Mevcutta yıllık en fazla 7,76 milyon ton cevher üretimi yapılan sahada, kapasite artışıyla birlikte yıllık üretimin 15,5 milyon tona çıkarılması öngörülüyor. Proje dosyasına göre maden ömrü boyunca çıkarılacak toplam cevher miktarının da 75,3 milyon tondan 115,3 milyon tona yükseleceği belirtiliyor. Mevcut 75,3 milyon ton kapasiteli yığın liç tesisinin kapasitesinin ise 155,3 milyon tona çıkarılması planlanıyor.

Kapasite artışıyla birlikte yıllık cevher üretiminin yaklaşık iki katına çıkarılması hedeflenirken, toplam üretimde de yaklaşık 40 milyon tonluk ek artış öngörülüyor.

ORMAN VE TARIM ARAZİSİ VURGUSU

ÇED raporuna göre genişletilmesi planlanan alanın 1/100.000 ölçekli Balıkesir Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı içerisinde “orman ve tarım arazisi” olarak yer aldığı ifade ediliyor.

Ayrıca projenin, 15,1 kilometre mesafede bulunan sulama amaçlı Ardıçtepe Barajı ve ön inceleme–master plan aşamasındaki Küçükılıca Barajı’nın yağış suyu çekme havzasında bulunduğu belirtiliyor.

Raporda kapasite artışı kapsamında 66 bin 410 ağacın kesileceği, buna karşılık 166 bin ağaç dikilmesinin planlandığı bilgisi yer alıyor. Ağaçlandırmanın Orman Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda yapılacağı ifade ediliyor. Proje kapsamında 1.287,95 hektarlık ÇED alanının tamamının orman sayılan alan olduğu da raporda yer alıyor.

MALİYET VE GEÇMİŞ PROJELER

Projenin maliyetinin yaklaşık 4,5 milyar lira olması planlanıyor.

TÜMAD Madencilik’in daha önce Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı bölgesindeki altın madeni projesi ve bölgedeki çeşitli projeleriyle gündeme geldiği, ayrıca Nurol Holding’in İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü gibi yap-işlet-devret projelerde de yer aldığı biliniyor.