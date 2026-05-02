MÜEBBET İSTEMİNDEN TAHLİYEYE: OPERATÖRÜN HUKUK MÜCADELESİ

Nefes gazetesinden Özgür Cebe’nin haberine göre Şırnak’ta jandarma operasyonuyla yakalanan ve dönemin resmi makamlarınca üst düzey bir terörist olarak duyurulan Hasan B. (58) hakkındaki dava sonuçlandı. Savcılık, Hasan B.'nin Uludere’de polis memurları Soner Yıldırım ve Şahin Altmış’ın şehit edilmesi ile 5 polisin yaralandığı saldırılara katıldığı iddiasıyla 8 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti. Ancak mahkeme sürecinde sanığın bir "terör baronu" değil, bölgedeki kritik askeri projelerde görev almış bir işçi olduğu anlaşıldı.

"VATANI BÖLMEK İSTESEM ÜS BÖLGESİNE YOL YAPMAZDIM"

Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade veren Hasan B., bir iş makinesi operatörü olduğunu ve Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarında (Çukurca, Aktütün, Dağlıca) askeri üs yollarını inşa ettiğini anlattı. Aracının operasyon bölgesinde arızalandığını, top atışları nedeniyle aracı almaya gidemediklerini belirten Hasan B., şu sözlerle kendisini savundu:

"Ben hem terör hem de deprem mağduruyum. Maden ocaklarında kullanılan fünyeler jandarma gözetiminde alınır. Ben bu vatanı bölmedim; üs bölgelerine giden yolları ben yaptım. Çalışırken askerlerle birlikte saldırıya uğradım, yaralanan askerleri sırtımda taşıdım.”

CİNAYET SUÇLAMALARINDAN BERAAT

Mahkeme heyeti, sanık hakkında açılan "devletin birliğini bozmak" ve "kamu görevlisini öldürmek" gibi ağır suçlamalara ilişkin somut ve inandırıcı delil bulunmadığına kanaat getirerek, Hasan B.'nin bu suçlardan ayrı ayrı beraatına karar verdi.

DOKÜMANLARDA ADI GEÇİNCE 6 YIL CEZA VE TAHLİYE

Cinayet suçlamalarından beraat eden Hasan B., örgüt sığınaklarında ele geçirilen bazı dökümanlarda adının yer alması nedeniyle "terör örgütü üyeliği" (veya örgüte yardım) suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık tahliye edildi.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Karar, davanın başından beri sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis alması gerektiğini savunan iddia makamı tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhuriyet Savcısı, mahkemenin beraat ve tahliye kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.